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Многоквартирные памятники архитектуры разрушаются из-за пробела в законах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В России нужно ввести законодательное регулирование правил проведения капитального ремонта исторических многоквартирных домов, которые являются памятниками архитектуры, заявил в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня работы в таких домах фактически не ведутся - они разрушаются. Но решение проблемы требует изменения законодательства", - сказал он депутатам.

По его словам, взносов граждан на выполнение работ по домам-памятникам не хватает, поскольку в них вместе с ремонтом нужно проводить и реставрацию, а реставрационные работы на 30% дороже обычногоремонта.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо решать вопрос источников финансирования капремонта таких домов.

Всего в России около 9 тысяч исторических многоквартирных домов, которые требуют ремонта и восстановления, напомнил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин

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