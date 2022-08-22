Плата за превышение квоты выбросов парниковых газов составит 1000 рублей за тонну СО2

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило размер платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения "Сахалинского эксперимента", такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Установить ставку платы за превышение квоты выбросов парниковых газов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в результате которой образуются выбросы парниковых газов на территории Сахалинской области, (...) в эквиваленте 1 тонны диоксида углерода в размере 1 тысячи рублей", - говорится в документе.

Постановление вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до конца 2028 года.

Зимой в России был принят закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине. Он начнется 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря 2028 года, присоединиться к нему могут и другие регионы.

Закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.