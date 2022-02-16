Лавров указал Турции на опасность "необдуманной" военной помощи Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Мевлюта Чавушоглу состоялся в среду по инициативе турецкой стороны, сообщает МИД РФ.

"Обсуждены ключевые темы международной повестки дня(...) Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив Российской Федерации по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду вечером.

В нем отмечается, что рассмотрена ситуация на юго-востоке Украины. Глава МИД РФ подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями. Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и трехсторонней Контактной группы.

"Министры провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о графике предстоящих контактов", - говорится в сообщении.