Глава МИД Турции упрекнул Запад в нагнетании ситуации вокруг Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Звучащие с Запада заявления о том, что Россия якобы планирует агрессию в отношении Украины, не отражают реалий и не служат снижению уровня напряженности в регионе. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире турецкого телевидения, его цитирует в четверг агентство "Анадолу".

По его словам, "на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия".

"Ситуация серьезная, но не такая ужасающая, как ее пытаются преподнести на Западе", - подчеркнул Чавушоглу.

Он подчеркнул, что "Турция как страна, имеющая хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, в котором и так много конфликтов".

"Анкара продолжает контакты с обеими сторонами", - отметил Чавушоглу.