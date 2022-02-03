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В Кремле оценили сроки встречи Путина с Эрдоганом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Точные сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока неизвестны, но в Кремле надеются, что это произойдет как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Два лидера действительно проговаривали возможные варианты конца февраля, другие даты и действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики двух президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдет как можно раньше", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что президент России Владимир Путин после поездки в Пекин посетит Турцию.

В частности, об этом сообщило агентство "Анадолу". По его данным, в четверг, перед тем как отправиться на Украину, Эрдоган заявил журналистам, что Путин "приедет с официальным визитом в Турцию после поездки в Китай".

Президент Турции также отметил, что "по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным ситуация прояснится".

"Турция готова к вкладу в устранение напряженности в регионе", - добавил Эрдоган.

Как ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин 4 февраля посетит Китай, где примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр. В тот же день состоятся его полноформатные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

РФ Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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