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В Кремле отметили, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока нет понимания, когда может состояться визит Владимира Путина в Турцию.

"Нет, ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", - сказал Песков журналистам, говоря о перспективах визита Путина в Турцию.

В начале февраля турецкие СМИ писали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что Путин после поездки в Пекин посетит Турцию.

Ранее на этой неделе агентство "Анадолу" писало, что Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать его позицию о возможности проведения трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.

РФ Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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