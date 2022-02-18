В Кремле отметили, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока нет понимания, когда может состояться визит Владимира Путина в Турцию.

"Нет, ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет", - сказал Песков журналистам, говоря о перспективах визита Путина в Турцию.

В начале февраля турецкие СМИ писали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что Путин после поездки в Пекин посетит Турцию.

Ранее на этой неделе агентство "Анадолу" писало, что Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать его позицию о возможности проведения трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.