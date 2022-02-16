Балтфлот вернул на базу два корвета после выполнения задач в Атлантике

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Корветы Балтийского флота "Стойкий" и "Сообразительный" вернулись в пункт постоянного базирования после выполнения задач в Балтийском, Северном морях и акватории Атлантического океана, сообщил флот в среду.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вернулся в пункт постоянного базирования в г. Балтийск после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана", - говорится в сообщении.

24 января на фоне кризиса в отношениях России и НАТО Балтфлот сообщил о выходе этих корветов в дальний поход в рамках крупных учений ВМФ России. Задачами похода корветов было названо обеспечение военно-морского присутствия России и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана.

В начале февраля сообщалось о слежении за корветами "Стойкий" и "Сообразительный" кораблями Великобритании и Франции в районе Ла-Манша.

"Стойкий" и "Сообразительный" – многоцелевые корветы с управляемым ракетным вооружением. Способны выполнять операции в дальней морской зоне. Эти корветы предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

В пресс-службе Балтфлота РФ в среду сообщили, что в рамках похода корветы отработали задачи по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения и противолодочных вертолетов Ка-27.

"Также специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны задачи артиллерийского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей", - говорится в сообщении пресс-службы.

На борту корветов находились подразделения морских пехотинцев, которые в рамках похода отработали различные антитеррористические сценарии, выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов по морским мишеням, сообщила пресс-служба флота.