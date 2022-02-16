Воды РФ и Украины в Черном и Азовском морях отнесли к зонам военных рисков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков включил в список Listed Areas (куда относятся зоны вод военных, рисков терроризма и пиратства) украинские и российские воды в Черном и Азовском морях. Информация о внесении изменений и появлении соответствующего циркуляра (Joint Committee Circular) приводится на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association со ссылкой на главу морского и авиационного отдела LMA Нила Робертса.

Комментируя это решение "Интерфаксу", источник на российском страховом рынке обратил внимание на то, что оно "было принято 15 февраля, несмотря на начавшуюся разрядку политической ситуации вокруг России и Украины".

"Нахождение в списке Listed Areas новых включенных зон может длиться долго, годами, как показывает практика международного страхования военных рисков, - сказал он. - Это потребует корректировок в исполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования".

Собеседник пояснил, что, как правило, полисы страхования военных рисков в морском страховании заключаются отдельно от основных рисков защиты судовладельцев. Более того, военные риски каско судна (Hull) - это один полис, по ответственности перед третьими лицами (War P&I Risks) - другой. Случается, что полисы защиты военных рисков по каско и ответственности выдаются разными страховщиками.

Тариф по годовому полису страхования каско судов с покрытием военных рисков по всему миру в принципе невысок и составляет 0,02-0,04% от страховой суммы (оценки самого судна). Вместе с тем при заходе в воды, находящиеся в Listed Areas, страховщиками согласовываются отдельные условия по договору. "При этом все зависит от оценки рисков конкретного страховщика, заключившего договор. Если тот сочтет риски высокими, то может назначить дополнительную плату за каждый заход в эти воды, при этом плата может быть высокой и достигать 1% от стоимости судна - это десятки тысяч долларов США", - пояснил источник.