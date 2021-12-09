Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии

Андрей Ельчанинов рассказал о гиперзвуковой ракете на Су-57 и новом летающем радаре А-100

Андрей Ельчанинов Фото: Пресс-служба

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия в ближайшие годы получит линейку перспективных беспилотных летательных аппаратов, а танк "Армата" уже получил новый боекомплект, сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов. В интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову он рассказал о новой Государственной программе вооружения, "Морском старте" и судьбе Ил-112В.

- Андрей Федорович, в ноябре президент провел традиционные военные совещания в Сочи. Какие вопросы обсуждали, какие задачи поставили перед отраслью?

- Помимо общей оценки состояния дел в вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе страны обсудили перспективы развития беспилотной авиации различного типа. Докладывал главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин. По сути, военные ознакомили Верховного Главнокомандующего со своим видением развития этой сферы, представили ему потенциальную номенклатуру беспилотных комплексов, которые планируется принять на вооружение как в ближайшей перспективе, так и в рамках новой Государственной программы вооружения на 2024-2033 годы. Их подход был поддержан.

К совещанию привлекались генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, глава КТРВ Борис Обносов, которые рассказали о перспективах развития систем ПВО-ПРО, новых образцах гиперзвукового оружия, в том числе технологических особенностях их создания, о необходимости развития стендовой, полигонной базы.

Кроме того, обсудили проблемные проекты. Таковы основные итоги, которые могут быть раскрыты публично.

- И какие же беспилотники можно будет увидеть в войсках в ближайшее время?

- Запланированы поставки ударных беспилотников, специализированных беспилотников, которые будут решать задачи радиолокационного дозора и наведения. Также придут беспилотные летательные аппараты, которые будут помогать решать задачи преодоления ПВО противника. В общем, различная номенклатура, не менее шести типов. Акцент сделан на развитии тяжелых беспилотников, для применения которых будут задействоваться взлетно-посадочные полосы ВКС.

На следующей такой встрече, которая запланирована на май 2022 года, Минобороны доложит свои подходы к изменению структуры ПВО-ПРО в нашей стране, соответственно будут уточнены задачи и для беспилотников. Объемы поставок появятся в 2022-2023 году, когда Минобороны будет готовить параметры новой ГПВ.

Кроме того, обсудили вопросы создания образцов вооружения для беспилотников. Это будет и высокоточное оружие, и неуправляемое оружие, и бомбы, и ракеты.

- РФ готова выводить на внешний рынок новые беспилотники и конкурировать с турецкими Bayraktar?

- Мы уже активно конкурируем. Говорить, что их образцы превосходят наши – некорректно. На совещании у президента был одобрен подход представителей промышленности о необходимости активно выходить на этот рынок. Сразу после совещания в Сочи отдельные образцы комплексов с БПЛа ("Орионы") были продемонстрированы в Дубае на воздушно-космическом салоне. Есть у нас и другие типы, которые завершают испытания, мы не уступаем турецкой технике. Не исключаю, что маркетинговая политика в этой сфере может быть более агрессивной. Но нельзя забывать о режиме санкционного воздействия. Будем бороться за каждую нишу, за каждое предложение.

- Как идет реализация программы "Охотник"? Беспилотник получит двигатель с плоским соплом?

- Облик беспилотника типа "Охотник" определен, идут соответствующие этапы испытаний. Если по результатам будет необходимость внести изменения, беспилотник доработают. Одно из технических решений, которое сейчас рассматривается, – так называемое, плоское сопло. Но пока это лишь конструкторское предложение, которое нужно отработать. Сроки поставок беспилотников в войска сохраняются – с 2024 года.

- На какой стадии формирование новой Государственной программы вооружения?

- Формирование ГПВ проходит в три этапа. На первом, в 2020 году, были сформированы единые методические материалы, проведён анализ, оценка возможных угроз и экономической ситуации. Этот этап успешно завершен, все необходимые решения приняты, одобрены коллегией ВПК и доложены Верховному Главнокомандующему.

На втором этапе, чему был посвящен этот год, формировалась единая система исходных данных для программно-целевого планирования обеспечения реализации военно-технической политики и перехода к дальнейшим шагам. Также разрабатывались основные направления развития вооружения и военной техники на 15-летний период – исходя из прогнозов развития техники в России и в мире.

Следующие два года будет идти третий, основной этап формирования ГПВ, на котором разрабатываются конкретные предложения по составу, содержанию, технико-экономическим показателям и мероприятиям программы. Именного на этом этапе планирования на первый план выходит координирующая и объединяющая роль коллегии ВПК.

Основные заказчики в рамках ГПВ будут формировать так называемый "президентский" ряд образцов вооружения и военной техники, который определит перспективный облик вооруженных сил и других воинских формирований до 2033 года. Исходя из этих задач, мы планируем в течение 2022-2023 годов на площадке коллегии ВПК сформировать рабочие группы по основным направлениям: ВКС, сухопутная группировка, ВМФ – там будем детально рассматривать предложения государственных заказчиков с учетом их потребностей и возможностей предприятий оборонки.

Ключевое – детальный разбор по каждому образцу. Работа не только с головными исполнителями, но и с основными участниками кооперации. Будет оцениваться подготовка производства, обеспеченность персоналом, наличие технологической оснастки – глубина погружения достаточно большая. Основная задача – сформировать на площадке ВПК консолидированное мнение о возможности реализации конкретного образца в интересах конкретного заказчика с учетом возможностей промышленности за реальные сроки и деньги.

Надеемся, мы выйдем на финальную редакцию ГПВ в конце 2023 года.

- Есть ли новшества при создании новой программы?

- Мы привлекли к работе над новой ГПВ генеральных конструкторов, Фонд перспективных исследований как источник прогнозных данных и не только. Фонд доказал свою состоятельность и способен работать в быстро изменяющихся условиях. Кроме того, в рамках ГПВ сразу будут предусмотрены работы по капитальному строительству объектов военной инфраструктуры для размещения объектов вооружения и военной техники. Эти задачи взаимосвязаны, всё должно быть скоординировано при вводе в строй новых образцов. В первую очередь, это перспективные образцы, определяющие облик Вооруженных сил РФ. Шахты, здания, аэродромы – все должно быть подготовлено.

- Объемы финансирования определены?

- Позиция коллегии ВПК – объём финансирования новой ГПВ не должен быть ниже предыдущей. Мы эту позицию отстаиваем. Эта планка - не менее 2,4 трлн рублей на 2024 год. Объемы финансирования всей программы до 2033 года мы обсуждаем с Минфином. Есть два сценария: "оптимистичный" (30 трлн рублей на десятилетнюю программу) и "пессимистичный" ( 20 трлн рублей на этот же период). Ищем золотую середину с учетом возможностей государства.

- Как будете решать вопросы ценообразования на продукцию?

- Очень важно заходить с ясным и четким формированием цены новых образцов вооружения и военной техники. Ценообразование должно быть объективным, основанным на экономических реалиях, а не на мнении заказчика. Как показала жизнь, на далёкую перспективу спрогнозировать все экономические показатели невозможно. Поэтому нужен адаптивный механизм, позволяющий как увеличивать, так и уменьшать цену продукции. Над этим придется серьезно поработать - коллегии ВПК, министерству промышленности и торговли, государственным заказчикам и представителям частного капитала. Вопрос очень тонкий.

Должны быть единые механизмы формирования цены на основе нормативных актов. Заказчик в процессе изготовления той или иной продукции не должен переосмысливать её стоимость. Это дело контролирующих органов – Счетной палаты и других.

Еще один момент: средства государства на исполнение ГПВ и ГОЗа имеют целевое назначение и целевую окраску. Закон запрещает тратить их на иные нужды. Эта практика показала свою дееспособность, она должна сохраниться – деньги ГОЗа могут тратиться только в рамках ГОЗа. Но есть особенности – каждый государственный контракт подразумевает открытие специального счета в банке. Один контракт – один счет. В итоге у предприятия ОПК может быть достаточно большой набор госконтрактов – соответственно, большой набор спецсчетов, что влечет за собой дополнительные издержки по их сопровождению, по работе с кооперацией, по предоставлению отчетности, но финансовые маневры при этом ограничены. Позиция коллегии ВПК: у оборонного предприятия должен быть один специальный счет для взаиморасчетов в рамках исполнения гособоронзаказа, там будут аккумулироваться все средства по всем контрактам. В условиях нехватки оборотных средств это позволит маневрировать. Этот вопрос вновь поднят.

- Как насчет рентабельности?

- Уровень рентабельности в ходе исполнения ГОЗа не позволяет предприятиям инвестировать в другие проекты, в диверсификацию. В ходе работы совета по ценообразованию при коллегии ВПК мы существенно доработали постановление правительства РФ № 1465 и добились согласованной позиции хотя бы о минимальном уровне рентабельности - 5%. Задача – позволить предприятиям зарабатывать на ГОЗе, развиваться, иметь средства на инициативные проекты и избегать закредитованности, ведь этот клубок мы только недавно распутали.

- Новая программа вооружения предусматривает строительство авианосца?

- Минобороны РФ совместно с промышленными предприятиями дополнительно анализируют востребованность этого образца вооружения, а также возможности его технической реализации. Сейчас идут работы по оценке финансовых и технологических рисков при строительстве такого корабля. Продолжаем работы над обликом перспективного авианосца.

- Как вы считаете, может, есть шансы на перезапуск проекта "Мистраль"? С Францией, которая столкнулась с отказом Австралии от контракта на поставку подводных лодок.

- Очень маловероятно. Российский оборонно-промышленный комплекс не только обладает всеми компетенциями для строительства кораблей подобного класса, но и активно строит корабли, способные решать аналогичные задачи. Но с 2014 года мы с вами живем в режиме санкций со стороны Европейского союза и стран НАТО. Франция вряд ли пойдет на двухстороннее военное сотрудничество с Россией.

- Есть ли понимание, когда единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй?

- Государственный заказчик установил срок окончания всех работ по ремонту и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов" - 2023 год. В Мурманске завершаются работы по реконструкции камер сухого дока на филиале АО "ЦС "Звездочка". Постановка туда корабля планируется в 2022 году. С учетом всех видов испытаний "Адмирал Кузнецов" должен быть передан Военно-Морскому Флоту в установленные сроки.

- Автономные необитаемые подводные аппараты – это реалии? Фонд перспективных исследований участвует в создании такой техники?

- Фонд перспективных исследований работает давно и продуктивно, о чем свидетельствуют свыше 770 результатов интеллектуальной деятельности. Налажено активное взаимодействие с заказчиками, с Минпромторгом, Минобрнауки, Росатомом, Роскосмосом. Тематика работ обширная, многое имеет закрытый характер. По подводным беспилотникам работы продолжаются – мы ожидаем появления новых образцов, которые смогут перемещаться в Мировом океане на удалении до 1 тыс. км от места погружения. Работаем над развитием целой линейки беспилотных погружаемых аппаратов.

- Специальные спасательные системы, которых так не хватало во время ЧП с подлодкой "Курск", теперь есть в России?

- На флотах аппараты с функциями спасения экипажа присутствуют, их закупили. Линейка развивается, работа по совершенствованию подобной техники продолжается.

- Морские платформы сейчас становятся целыми космодромами. Что с нашим "Морским стартом"?

- На совещании у президента по развитию космической отрасли обращено внимание Роскосмоса на необходимость сформировать модель применения "Морского старта" с тем, чтобы оценить финансовые и технические риски. Идея имеет право на жизнь, экономика старта с этих широт показывает, что есть потенциальный денежный эффект. Роскосмос проводит анализ возможности применения "Морского старта" для реализации Федеральной космической программы и коммерческих пусков с владельцем комплекса. Здесь стоит вопрос дооборудования этих двух судов и модернизации наземной инфраструктуры.

- Эксперты же уже оценивали состояние комплекса и подсчитывали примерные объемы вложений?

- В 2020 году такая работа проводилась с привлечением большого числа специалистов из разных ведомств. Установлено, что суда находятся в удовлетворительном техническом состоянии и после ремонта могут быть введены в эксплуатацию. Стоимость ремонтных работ - порядка 1,2 млрд рублей при сроках в 6-8 месяцев. Плюс наземная инфраструктура.

- А какую ракету-носитель эксперты предлагают использовать?

- Проект может быть реализован с использованием РН "Союз-5МС", которая создается РКЦ "Прогресс". Это позволит обеспечить, по предварительным оценкам, выведение с экватора на переходную орбиту полезной нагрузки массой до 5 тонн без разгонного блока и до 7,75 тонн с разгонным блоком. Стоимость запуска может составить до 44 млн долларов и до 57 млн долларов соответственно. Конечно, показатели будут уточнены при эскизном проектировании, но должны быть сопоставимы с по стоимости с запусками "Фалькон-9" Илона Маска.

- В общей сложности, сколько потребуется вложить в этот проект?

- Предварительная стоимость проекта модернизации РКК "Морской старт" с созданием соответствующей береговой инфраструктуры оценивается в 37-47 млрд рублей, в зависимости от выбора порта базирования. Примерный срок окупаемости, по мнению экспертов, около 15 лет, с дальнейшим расширением линейки средств выведения. Возможные порты базирования - это бухта Улисс, бухта Большой Камень, бухта Нерпа или новый порт, который в перспективе появится на Дальнем Востоке. Сейчас комплекс находится в порту Славянка Приморского края.

- Есть ли у вас информация о судьбе проекта Ил-112В? Как Минобороны РФ будет замещать нехватку легких военно-транспортных самолетов?

- Ожидаем, что Минпромторг предпримет максимум усилий для завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы.

После этого будут приняты необходимые решения о доработке Ил-112В – его силовой установки или, возможно, внесении изменений в конструкцию самолета. Два образца уже изготавливаются в рамках контракта, на них внедрят максимум возможных доработок. Первый полет доработанного образца мы ожидаем в 2022 году, далее всё будет зависеть от испытаний. Для меня все же очевидно, что по этому самолету предстоит огромный объем работ, в том числе, возможно, перепроектирование узлов и агрегатов планера, его двигателя.

Минобороны приняло решение, что ряд задач, который потенциально должен выполнять легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, пока возьмет на себя вертолет Ми-26. Возможно, будут закупать дополнительно, или активнее использовать имеющийся парк.

- Как оцениваете перспективы самолета-амфибии Бе-200 на фоне необходимости создания отечественного двигателя для него?

- Сейчас реализуется поручение президента о создании "евроэксадрильи", в том числе 10 самолетов, которые предположительно будут задействованы в тушении пожаров за рубежом. Есть заявки на Бе-200 и от других государств, в том числе от Алжира. Первый самолет заказчик может получить в следующем году.

Вопрос обеспечения Бе-200 отечественным двигателем актуален. Ростех уже принял решение о финансировании создания двигателя ПД-8, далее запланирована доработка этой силовой установки под самолет Бе-200. Прорабатываются и другие варианты.

- В США возможны поставки Бе-200?

- К сожалению, вопрос сертификации двигателя самолета Бе-200 на территории США не решен, что препятствует каким-либо поставкам.

- Как идут работы по новому "летающему радару" А-100?

- В 2021 году начались предварительные испытания самолета, основные характеристики будут проверены в ходе первого этапа государственных испытаний в 2023 году. Невыполнение предприятиями-соисполнителями взятых обязательств по разработке бортовой энергетической установки (разработчик - ПАО "НПП "Аэросила", г. Ступино) и бортового комплекса обороны (разработчик АО "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга), привело к затягиванию сроков исполнения государственного контракта в целом.

В связи со сложностью и высокой технологичностью разрабатываемого изделия А-100 и в целях оптимизации сроков проведения испытаний и подготовки серийного производства принято решение о проведении предварительных испытаний и государственных испытаний в несколько подэтапов. Под это доработана штатная система энергоснабжения изделия А-100 для обеспечения потребности аппаратуры специального комплекса.

- Перспективный комплекс дальней авиации будет в новой ГПВ?

- Работы по ПАК ДА идут по графику и обеспечены необходимым финансированием в полном объеме на весь срок выполнения госконтракта. Поставки этого самолета будут предусмотрены новой программой вооружения. Изготовлены два опытных образца двигателя ПАК ДА, начаты их стендовые испытания. В ходе них подтверждены характеристики технического задания.

Сейчас все усилия ПАО "Туполев" сконцентрированы на запуске производства Ту-160М, первый полет которого возможен уже в этом году. Кроме того, продолжается модернизация самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

В новой Государственной программе вооружения перед ПАО "Туполев" будут поставлены задачи по сопряжению их техники с беспилотниками и оснащению летательных аппаратов новыми типами вооружения.

- Когда ожидаются поставки Су-57 с новым двигателем в войска?

- Испытания самолета с новым двигателем должны быть завершены к 2024 году. В целом, испытания с доведением двигателя второго этапа продлятся до 2026 года, поставка самолетов в новом облике запланирована в рамках новой ГПВ с 2027 года. Это будет порядка 25 машин из числа 76 в рамках уже заключенного долгосрочного контракта.

Фиксируем серьезный рост потребностей Минобороны РФ в этом авиационном комплексе. В ближайшей перспективе Су-57 сможет применять гиперзвуковое оружие, ракета уже готова.

- Как идет работа по созданию унифицированного двигателя для истребителей Су-27, Су-30 и Су-35?

- Этот подход отрабатывается на самолетах Су-30СМ. Ожидаемый результат модернизации силовой установки данного летательного аппарата – увеличение максимальной тяги до 14500 кгс, увеличение срока службы двигателя до 15 лет, меньший расход топлива. Работа идет, переход на единую линейку двигателей Ал-41Ф-1С активно прорабатывается. Минобороны РФ уже планирует закупку Су-30СМ с новым двигателем, в рамках новой ГПВ это будет реализовано. Следующий шаг – это ремоторизация Су-34 на этот же двигатель.

- Сухопутные войска, наверное, получат новую боевую экипировку в период до 2033 года?

- Создание нового поколения боевой экипировки – один из самых актуальных вопросов, стоящих сегодня перед Сухопутными войсками. В этом году Минобороны РФ утвердит новую концепцию боевой экипировки третьего поколения, с учетом этого и будут сформированы мероприятия, которые войдут в новую ГПВ. Новое поколение экипировки мы рассматриваем как единый интегрированный комплекс, включающий элементы робототехники, в том числе экзоскелеты, искусственный интеллект, автоматизированные системы управления огнем и передачи данных, комбинированные системы защиты от различных типов поражающих элементов.

- Танк "Армата" все продолжает государственные испытания?

- Да, испытания продолжаются, в этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме, более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года. Т-14 – это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений.

- Появится ли в ближайшее время новый ракетный комплекс, который заменит "Искандер"?

- К 2020 году в ВС РФ завершено плановое переоснащение реактивных бригад Сухопутных войск комплексом "Искандер". У него есть огромный потенциал модернизации, и эта работа идет. Вместе с тем, ведутся работы над созданием нового поколения реактивных систем, в первую очередь научными институтами Минобороны РФ. Думаю, новая ГПВ будет предусматривать научно-исследовательские работы по созданию нового ракетного комплекса этого класса.

- Ситуация с ценами на металл повлияла на какие-то проекты, на отрасль в целом?

- Конечно, оборонно-промышленный комплекс столкнулся с ростом на металлопродукцию, но это не стало проблемой, которая остановила бы ход исполнения гособоронзаказа. Однако, ситуация привела к росту в 2021 году стоимости конечной продукции по государственному оборонному заказу на 2,5-5%. Для снижения цен мы организовали прямое взаимодействие Минпромторга России и интегрированных структур ОПК с заводами-изготовителями металлопродукции: в ряде случаев удалось согласовать поставки по ценам в пределах индексов цен производителей, но и приходилось закупать по рыночной цене, так как нельзя останавливать ход исполнения ГОЗа.

Коллегия ВПК разработала систему компенсации поставщикам продукции по гособоронзаказу роста цен на металлопродукцию, превышающего установленные индексы цен (индексы-дефляторы). Предложения были доложены руководству страны и одобрены им.