Глава ОАК: истребитель Checkmate сможет "исключить из игры" ударные дроны и самолеты шестого поколения

Юрий Слюсарь подробнее рассказал о новом российском легком истребителе пятого поколения

Юрий Слюсарь Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Как Россия собирается "перевернуть ход игры" на глобальном рынке вооружений с помощью нового однодвигательного истребителя пятого поколения, как создавался этот самолет и когда он впервые поднимется в небо рассказал в интервью обозревателю "Интерфакса" Екатерине Мальцевой гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

- На МАКС-2021 ОАК показывает новый военный самолет. В чем особенности проекта и какое место займет новая машина в линейке военных продуктов корпорации?

- Достойное. Это легкий тактический самолет (ЛТС). Checkmate или "шах и мат". Звучит амбициозно, но для этого есть основания. Самолет принципиально новый, однодвигательный, с расширенными возможностями по решению ударных задач. Он создается как многофункциональная платформа. Мы прогнозируем высокий экспортный потенциал. Поэтому проект изначально предполагает максимальные возможности по адаптации под потребности конкретного клиента, минимальные эксплуатационные издержки, универсальность.

У нашей страны есть опыт глобального лидерства в сегменте легких однодвигательных машин - легендарные МиГ-15, МиГ-21, серия на базе Су-17 долгие десятилетия были в буквальном смысле хитами международного рынка. Сегодня мы возвращаемся на это поле. Мы делаем многофункциональный, доступный, хорошо вооруженный авиационный комплекс, обладающий способностями завтрашнего дня. Наша амбиция – изменить сложившийся статус-кво, в каком-то смысле "перевернуть ход игры" на глобальном рынке.

- Видимо, отсюда шахматные аллюзии? Это такая философия проекта?

- Конечно. Глобальный рынок – это конкурентное пространство. В принципе, это постоянное соперничество можно сравнить с шахматной партией. В такой логике ЛТС – легкая, но эффективная фигура в опытных руках, способная решить исход партии – поставить шах и мат. Российская инженерная культура высокоинтеллектуальна и сильна не только на прикладном математическом уровне, но и способностью стратегировать. Да и в шахматах у нас традиционно все в порядке (смеется).

Но, если серьезно, ЛТС обладает малой заметностью, уникальными характеристиками бортового оборудования, выдающейся для самолетов своего класса дальностью, скоростью, грузоподъемностью. В то же время важное преимущество нового самолета – низкая стоимость летного часа. Это зачастую решающий момент для успеха на рынке. У нас она прогнозируется на уровне примерно в семь раз меньше, чем у такого самолета, как F-35, и сравнима со стоимостью летного часа Gripen NG. При этом, боевые возможности у ЛТС Checkmate существенно выше последнего.

Совокупность свойств и стоимости эксплуатации нового самолета – вот та основа, которая позволяет нам рассчитывать на "переворот" на рынке.

- Как давно начались работы по созданию самолета?

- Несколько лет назад. Одна из тенденций мирового рынка – устойчивый спрос на однодвигательные машины легкого класса. Кроме того, в мире растет количество потенциальных стран-покупателей, которые хотели бы видеть в своих ВВС современную, хорошо оснащенную машину, но при этом достаточно универсальную и недорогую в эксплуатации. Понятно, что не все могут позволить себе развернуть инфраструктуру под тяжелые авиационные комплексы пятого поколения. С другой стороны, многие страны рассматривают наращивание возможностей своих ВВС за счет легких машин нового поколения. Безусловно, важным дополнением для нас стал анализ результатов применения ударных авиационных комплексов в Сирии.

Эти факторы стали вводными для создания "рабочей лошадки" нового поколения – самолета, оптимального для выполнения большинства боевых задач с учетом фактора "экономики войны".

- За счет чего удалось в такие сжатые сроки получить первый результат?

- Сегодня мы показываем самолет-демонстратор. ЛТС Checkmate создается в короткие сроки на базе научно-технического задела, полученного при разработке истребителя Су-57 (за счет унификации элементов планера, кабины, бортовых систем и двигателя), с учетом опыта применения авиационных комплексов в реальных боевых условиях. При разработке нового самолета было использовано самое современное полностью готовое и проверенное оборудование пятого поколения.

С помощью вычислительных мощностей российских суперкомпьютеров конструкторы впервые смогли провести расчеты и цифровые испытания до изготовления опытных образцов самолета. Все это вместе позволило создать самолет в рекордные сроки и значительно снизить стоимость разработки и испытаний.

- Это заказ или инициативный проект? Кто выступает основными партнерами?

- По порядку. ЛТС – это проект, который реализуется в инициативном порядке. В мире очевидна тенденция к росту стоимости разработки боевых самолетов. Это связано с постоянно увеличивающейся сложностью авиационных комплексов, многочисленными испытаниями прототипов. Зачастую внедрение неоправданно большого числа технических новшеств сказывается на надежности самолета, увеличивает сроки доводки машины и приводит к существенному удорожанию всей программы. Эксперты часто приводят в пример Joint Strike Fighter (F-35). Стоимость этой программы по оценкам некоторых аналитиков уже составляет $1,7 трлн и продолжает расти.

Чтобы избежать подобных проблем, мы иначе подошли к разработке ЛТС. При создании самолета соблюдался строгий баланс между проверенными, отточенными техническими решениями и инновациями. Самолет создается с широчайшим применением суперкомпьютерных технологий. Это позволило выработать оптимальную аэродинамическую схему, добиться высоких характеристик и провести полный цикл виртуальных испытаний еще до изготовления первого прототипа.

Кроме того, мы изначально подходим к формированию кооперации по созданию самолета в режиме риск-разделенного партнерства с ключевыми индустриальными партнерами. С нашей точки зрения, это позволит эффективно управлять реализацией этого проекта, использовать потенциал кооперации всего авиакластера "Ростеха". И при этом проектировать и создавать новые блоки нового самолета в сжатые сроки и под заданную стоимость продукта. Это и двигатель, и кабина пятого поколения, продвинутый комплекс бортового оборудования пятого поколения, РЭБ, другие системы, разработанные предприятиями авиационного кластера Ростеха.

При этом, уже на этапе проектирования мы заложили возможность бесшовной имплементации в будущем еще более совершенных агрегатов в конструкцию самолета. Таким образом, самолет изначально создается, как конструктор, обладает огромным потенциалом для дальнейшей модернизации. Checkmate может стать базовой платформой для целого семейства авиационных комплексов.

- Уже есть понимание кто потенциальные заказчики?

- Этот проект, в первую очередь, ориентирован на внешний рынок. На наших традиционных партнеров, у которых есть опыт эксплуатации отечественных самолетов. Но, конечно, и на новые рынки. При этом, с учетом заложенной в проект философии и тех технических решений, которые мы предлагаем, ЛТС может быть полезен нашим якорным заказчикам Минобороны и найти свое место в системе российских ВКС будущего. Самолет уже стал хитом текущего авиасалона. К машине проявляют большой интерес делегации из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

- А кто Ваши конкуренты? Что уникального ОАК может предложить своим потенциальным заказчикам?

- В качестве основных конкурентов новому проекту выступают самолеты 4+ + и пятого поколения. Говоря о четвертом поколении, я имею в виду самолеты с увеличенным ресурсом, рост которого позволит снизить стоимость летного часа и закупочную стоимость. Это касается как машин, находящихся в эксплуатации за счет продления ресурса, так и вновь строящихся самолетов последних модификаций (например, новые модификации F-16).

Самолеты пятого поколения, к которым относится наш ЛТС, по характеристикам малой заметности и, как следствие, по возможностям противодействия современным и перспективным комплексам ПВО превосходят предшественников. При этом стоимость должна быть конкурентоспособной. В этом сегменте известный продукт наших американских коллег характеризуется чрезвычайно высокой стоимостью летного часа, закупочной ценой, и в настоящее время его поставки невозможны большому числу стран по политическим соображением, в отличие от ЛТС.

ЛТС – самолет, созданный с применением технологий Су-57, но имеет меньший боевой радиус, полезную нагрузку и стоимость эксплуатации. Это рациональный выбор, для большого количества стран в деле противодействия региональным угрозам. Самолет способен эффективно уничтожать наземные, морские, и воздушные цели, включая зарубежные самолеты пятого поколения.

Кроме того, наш новый самолет создается так, чтобы быть способным противостоять комплексам шестого поколения, которые могут появиться уже в ближайшие десятилетия.

- Участвовали ли иностранные компании в кооперации по созданию нового самолета? Планируете ли вы привлекать их на следующих этапах разработки?

- Это отечественный продукт. Хотя, конечно, мы ориентировались на различные требования наших зарубежных партнеров при формировании рамочных требований к новому авиационному комплексу.

В случае заинтересованности иностранных партнеров мы не исключаем создания международной кооперации. Возможность трансфера технологий – традиционно одно из преимуществ российского оружия.

- Вы предполагаете возможность создания двухместной модификации самолета?

- А вы уверены, что летчик будет нужен в перспективном самолете?

- Вы говорите о беспилотной модификации?

- Разумеется. Самолет изначально создается, как боевая платформа для целого ряда машин. Мы планируем создание опционально-пилотируемой и беспилотной модификации самолета.

Беспилотная модификация – это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций. Самолет сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы.

Если вернуться к вашему прошлому вопросу, то да, мы также планируем создание и двухместной модификации Checkmate.

- К вопросу о беспилотниках. Насколько, по-вашему, активное развитие военных беспилотников, доказавших эффективность в целом ряде недавних конфликтов, может быть помехой для новых пилотируемых авиационных комплексов на рынке?

- Во-первых, как я уже отметил, мы планируем создание и беспилотной версии ЛТС. Если же говорить о популярных сегодня дешевых ударных БЛА, то их недавние успехи не должны вводить специалистов в заблуждение. Пока что их успешное применение возможно только в отсутствии эшелонированной системы ПВО, не говоря об истребителях.

Такой самолет как ЛТС будет способен "исключить из игры" легкие ударные БЛА. Для этого он сможет использовать не только широкую номенклатуру АСП при максимальной боевой нагрузке 7400 кг, но и встроенные средства РЭБ.

- Когда планируете первый полет Checkmate?

- В следующем году мы планируем начать статические испытания самолета. А еще через год-два самолет сможет совершить первый полет.