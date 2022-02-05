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Пациент скорой помощи скончался после ДТП с участием грузовика в Иркутской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик столкнулись в селе Бильчир Иркутской области, есть пострадавшие, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В результате столкновения УАЗа и большегруза Shacman, перевозившего гравий, различные травмы получили водитель "скорой", фельдшер и пациент. Они были доставлены в медучреждение. В последующем пациент скончался", - говорится в сообщении.

Автоавария произошла в пятницу вечером. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура региона сообщила, что по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства об оказании скорой медицинской помощи Осинской районной больницей.

По информации надзорного ведомства, погибший пациент - 33 летний житель Осинского района.

Иркутская область МВД

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