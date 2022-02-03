Один человек погиб при столкновении грузовика с автовышкой в Подмосковье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Авария с участием грузовика и автовышки произошла на 50-м км Дмитровского шоссе, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в четверг.

В 14:00 в городском округе Дмитров на 50-м км Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовиком "Скания", врезался в стоявшую автовышку "Исузу", с помощью которой проводились ремонтные работы. "В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства инцидента устанавливаются.