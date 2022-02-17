Минфин заявил, что режим САР в России приведен в соответствие с требованиями ЕС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Принятое властями решение изменить правила применения налоговых льгот резидентами специальных административных районов направлено на приведение налогового режима САР в соответствие требованиям Евросоюза к добросовестным налоговым практикам, сказал журналиста замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Теперь, по его словам, нет оснований для внесения России в серый список ЕС.

Госдума 16 февраля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, по которому резидентами САР смогут становиться не только иностранные структуры, как сейчас, но и российские. Кроме того, для резидентов меняются и условия предоставления налоговых льгот. Среди них, в частности, такие: доля доходов компании от пассивной деятельности выше 90%, управление и принятие управленческих решений осуществляются в России, в штате компании не менее 15 человек, живущих в регионе размещения САР, а площадь ее офиса на территории района не менее 50 кв. м.

"Для применения налоговых преференций любым новым и существующим компаниям в САР (для существующих компаний условие действует начиная с 2026 года) будет необходимо подтвердить реальность перевода бизнеса на территорию этих районов и реализацию там экономической деятельности (substance). Оценку реальности такого перевода предлагается осуществлять на основе выполнения компаниями ряда условий, среди которых требование к структуре доходов, штату сотрудников, месту нахождения и площади офисного помещения, а также к объему и виду инвестиций на территории региона и другие", - сказал Сазанов.

Необходимость изменений регулирования САР была связана с замечаниями со стороны Группы ЕС.

По словам Сазанова, она отмечала, что в режиме спецрайонов есть риски создания нездоровой конкуренции в налоговой сфере. И если не привести его в соответствие стандартам ЕС, то Россия будет включена в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список, что даст право странам применять к России защитные меры административного и правового характера.

"По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам", - сообщил Сазанов.

По его словам, скорость внесения изменений обусловлена тем, что утверждение ЕС новых списков стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам, планируется уже в конце февраля - начале марта 2022 года.

Сазанов подчеркнул, что внесенные изменения "являются результатом конструктивных переговоров со специалистами Еврокомиссии из группы соответствия налогового законодательства стандартам ЕС под руководством госпожи Петковой". "Мы уверены, что с учетом реализованных изменений в налоговом режиме САР более нет оснований для внесения России в серый список ЕС", - сказал замминистра.