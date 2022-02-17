В степях Астраханской области из-за аномального тепла проснулись суслики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Лиманском районе Астраханской области 16 февраля был установлен температурный рекорд - 11 градусов тепла, сообщили "Интерфаксу" в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

По оценкам синоптиков, теплая погода в регионе продержится в третьей декаде февраля, и потеплеет еще сильнее.

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области опубликовала в социальных сетях фото суслика из степей Харабалинского района. Уточняется, что пробуждение суслика после зимней спячки - один из признаков наступающей весны наряду с появлением подснежников.