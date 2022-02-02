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Харьковский сурок Тимка III предсказал весну по расписанию, но нестабильную

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Степной сурок Тимка III, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в поселки Гайдары в Харьковской области, не увидел свою тень, когда его достали из его домика 2 февраля, передает корреспондент "Интерфакс".

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной", - прокомментировала предсказание хранительница сурка Надежда Токарская.

Разбуженный Тимка III выбрал блюдо-антистресс. Ему предложили борщ с пампушками, вареники с луком и сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Сурок, не задумываясь, побежал к салу.

День сурка в разных странах

На биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду семь лет подряд, а в 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим в том же году. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I.

В Ленинградском зоопарке сурки Икорки и Августина спят с ноября. В пресс-службе учреждения сказали, что не ждут их пробуждения до марта-апреля.

В Московском зоопарке традиционно объяснили, что местные сурки Арчи, Нагайна и Сара спят и не проснутся до весны. В США и других странах, где День сурка отмечают 2 февраля, в это время средняя температура намного выше, и сурки просыпаются.

"Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок - лесной, а российский - степной (его второе название - байбак). Для нашего характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев, - добавили зоологи. - Наши байбаки в это время всегда еще спят".

Там добавили, что московские сурки залегли в спячку раньше обычного, что предвещало долгую и снежную зиму.

В городе Миллтаун в Нью-Джерси сурок Мел скончался незадолго до праздника, его хранители объявили об этом 31 января. Быстро найти замену предсказателю не удалось. Праздник в Миллтауне отменили.

Москва Петербург Харьков Миллтаун

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