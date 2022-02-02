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Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы
Фото: Jeff Swensen/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сурок Фил из города Панксатони в Пенсильвании вылез из норки, увидел свою тень - и предсказал американцам еще шесть месяцев зимней погоды.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.

День сурка в Панксатони провели в 136-й раз. В прошлом году церемония прошла онлайн из-за пандемии, а Фил предсказал раннее наступление весны, напоминает АР.

В 2022 году Фила разбудили церемониймейстеры из его "ближнего круга" в присутствии тысяч зевак. Сурка выманили из его норы в пеньке, показали собравшимся и объявили, что зима будет продолжаться еще шесть недель. Церемонию транслировали в интернете. По данным АР, в какой-то момент ее одновременно смотрели 15 тысяч человек по всему миру.

Впервые город отметил День сурка 2 февраля 1887 года после анонса в местной газете Spirit. Всемирную известность праздник обрел после выхода в 1993 году картины Гаролда Рэмиса.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, предсказания Фила за последние 10 лет сбывались лишь в 40% случаев. Зато он стабильно привлекает в Панксатони туристов.

День сурка в Миллтауне (Нью-Джерси) трагически сорвался из-за безвременной кончины главного предсказателя Мела. Он умер в конце января, замену ему найти не успели.

В Московском и Ленинградском зоопарке сурки еще спят. Зоологи объяснили, что они спят дольше из-за более холодных зим в наших широтах, а также потому, что относятся к другому виду - байбакам, у которых спячка может продолжаться до шести месяцев.

Фил Панксатони США Московский зоопарк Ленинградский зоопарк Миллтаун

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