Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Фото: Jeff Swensen/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сурок Фил из города Панксатони в Пенсильвании вылез из норки, увидел свою тень - и предсказал американцам еще шесть месяцев зимней погоды.

It"s Groundhog Day 2/2/22 and Punxsutawney Phil "sees his shadow" for another 6 weeks of winter. Everyone is not happy except Florida. 😂



A little known fact… they don"t look for a shadow. Phil picks a scroll. One says he sees a shadow, the other one says he doesn"t. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Fy6z4HQb0a — Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) February 2, 2022

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.

День сурка в Панксатони провели в 136-й раз. В прошлом году церемония прошла онлайн из-за пандемии, а Фил предсказал раннее наступление весны, напоминает АР.

В 2022 году Фила разбудили церемониймейстеры из его "ближнего круга" в присутствии тысяч зевак. Сурка выманили из его норы в пеньке, показали собравшимся и объявили, что зима будет продолжаться еще шесть недель. Церемонию транслировали в интернете. По данным АР, в какой-то момент ее одновременно смотрели 15 тысяч человек по всему миру.

Впервые город отметил День сурка 2 февраля 1887 года после анонса в местной газете Spirit. Всемирную известность праздник обрел после выхода в 1993 году картины Гаролда Рэмиса.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, предсказания Фила за последние 10 лет сбывались лишь в 40% случаев. Зато он стабильно привлекает в Панксатони туристов.

День сурка в Миллтауне (Нью-Джерси) трагически сорвался из-за безвременной кончины главного предсказателя Мела. Он умер в конце января, замену ему найти не успели.

В Московском и Ленинградском зоопарке сурки еще спят. Зоологи объяснили, что они спят дольше из-за более холодных зим в наших широтах, а также потому, что относятся к другому виду - байбакам, у которых спячка может продолжаться до шести месяцев.