Пропавший почти сутки назад семилетний мальчик найден живым в Приморье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семилетний мальчик из приморского Арсеньева, пропавший в понедельник, найден живым и здоровым, сообщает во вторник администрация Арсеньевского городского округа в соцсетях.

"Ребенок найден, жив, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ребенок ушел из дома в понедельник вечером. О пропаже сына сообщила мать.

Мальчика разыскивали поисковые группы, в состав которых вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и полиции, а также наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, волонтеры и участники добровольных дружин.