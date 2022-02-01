Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:08Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Пропавший почти сутки назад семилетний мальчик найден живым в Приморье

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семилетний мальчик из приморского Арсеньева, пропавший в понедельник, найден живым и здоровым, сообщает во вторник администрация Арсеньевского городского округа в соцсетях.

"Ребенок найден, жив, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ребенок ушел из дома в понедельник вечером. О пропаже сына сообщила мать.

Мальчика разыскивали поисковые группы, в состав которых вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и полиции, а также наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, волонтеры и участники добровольных дружин.

Приморский край

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 1 февраля

Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура подготовит предложения по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

Неизвестные избили видного общественного деятеля Ингушетии

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

Что произошло за день: понедельник, 31 января

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

Суд подтвердил штраф в 1,3 млрд рублей для Booking.com от ФАС

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

РФ в 2022 г. увеличит площади под пшеницей почти до 30 млн га

Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы

Проценко заявил, что "омикрон" поражает меньше легочной ткани, чем другие штаммы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });