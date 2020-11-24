Правительство Дагестана отправлено в отставку

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил в отставку правительство республики, сообщили в его пресс-службе.

Чиновники продолжат работать на своих местах до назначения новых министров.

Временное исполнение обязанностей председателя правительства региона возложено на Абдулпатаха Амирханова.

18 ноября президент Владимир Путин назначил премьер-министра Дагестана Артема Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии.

Здунов возглавлял правительство Дагестана с февраля 2018 года. В сентябре 2018 года он был переназначен на этот пост при смене правительства в связи с избранием главой республики Владимира Васильева.

5 октября 2020 года Путин досрочно освободил Васильева с этой должности, тот подал заявление об уходе по собственному желанию. Врио главы Дагестана стал Сергей Меликов.