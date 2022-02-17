Жителям Москвы пообещали облачную и ветреную погоду до конца недели

Температура в столице будет значительно выше нормы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Осадки и сильный ветер придут на смену солнечной погоде в Европейской части России, температура воздуха будет оставаться выше нормы на 7-8 градусов. Но из-за большой влажности и ветра весеннее тепло ощущаться не будет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Уже сегодня во второй половине дня Европейская территория России попадает под влияние циклона, который перемещается через Западную Европу. Вся Европейская территория будет находиться на восточной периферии этого циклона, воздушные массы будут юго-западными и даже южными, поэтому установится очень теплая погода. И в четверг, и в пятницу температура будет выше нормы на 10-11 градусов. По абсолютным значениям дневные температуры в диапазоне от +3 до +5 градусов. Такая погода больше соответствует первой декаде апреля", - сказал Вильфанд.

В выходные дни, по словам научного руководителя Гидрометцентра, произойдет понижение температуры, однако она все еще будет выше нормы на 7-8 градусов. В субботу и воскресенье дневные температуры будут в диапазоне от +2 до +4 в Москве и 0 до +5 по области. Ночные температуры не будут существенно отличаться от дневных. Так, в ночь на воскресенье минимальная температура в Москве составит +1 - +3.

"Если глаза закрыть, то трудно будет определить по температуре день это или ночь", - отметил Вильфанд.

Под влиянием циклона солнечная погода, которая была в начале недели, сменится на облачную с осадками. "Заметные осадки пройдут в ночь на пятницу, усилится ветер. Порывы ветра будут до 20 м/с. Поэтому счастья или радости от такой теплой погоды жители Москвы и области не ощутят", - сказал Вильфанд.Из-за большой влажности, сильного ветра и осадков, эффективная температура (та, которую ощущает человек) будет казаться ниже, чем она есть на самом деле.

В субботу, по прогнозам синоптиков, осадки будут более интенсивными. Давление в столичном регионе продолжит опускаться и будет на 10-13 мм ртутного столба ниже нормы.

"Облачно, мрачновато и так в течение пятницы, субботы и воскресенья", - сказал Вильфанд.