Лукашенко назвал совместные военные учения реакцией на действия Запада

По его мнению, Запад первый раунд противостояния Москве и Минску проиграл, но выходит на второй

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - России и Белоруссии приходится реагировать на действия Запада, в том числе военными совместными учениями и дипломатией, заявил в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров, вышел на лидирующие позиции, нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатией. Думаю, что и здесь тоже у них вряд ли что-то получится, они первый раунд очень сильно проиграли, сегодня уже смотрю - выходят на второй раунд, пугают весь мир, что "завтра" мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее, - сказал Лукашенко. - Хотя планов никогда у нас, сколько мы обсуждали эти вопросы, никогда не было".

Он убежден при этом, что учить людей воевать нужно, от этого никуда не деться.

Лукашенко рассказал, что 17 февраля посетил учения "Союзная решимость-2022", осмотрел и российские, и белорусские подразделения.

"Много было иностранцев, журналистов, очень впечатляюще. Ну, и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии", - отметил президент.

"Поучаствуем", - подтвердил Путин.

"Поучаствуем в этих мероприятиях, - согласился Лукашенко. - Это тоже наша жизнь, людей наших: белорусов и россиян".

Он поблагодарил Путина за встречу, в ходе которой будет возможность "с глазу на глаз" обсудить проблемы отношений.

Президент России предложил своему собеседнику обсудить региональную повестку и оценить двустороннее военное сотрудничество.

Днем ранее Лукашенко, находясь на полигоне Осиповичский, где он наблюдал за учениями, заявил, что в ходе визита в Россию вместе с Путиным проинспектирует эти маневры. Сначала пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что такой инспекции в его графике нет, но допустил, что два лидера могут об этом договориться вопреки графику.

Позднее Песков сказал, что в субботу Путин будет наблюдать за учениями сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Минобороны. Он допустил, что Лукашенко к нему присоединится.