Путин во время учений в субботу будет находиться в ситуационном центре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ во время учений сил стратегического сдерживания, возможно, к нему присоединится его белорусский коллега Александр Лукашенко.

"Путин будет находиться в ситуационном центре. Подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый "черный чемоданчик", "красную кнопку" и тому подобное", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, остальные подробности - это непубличная информация.

Пескова попросили прокомментировать заявление Лукашенко о том, что он планирует вместе с Путиным посетить военные учения. Пескова спросили, эти ли учения имелись в виду.

"Если они решат там быть вместе, значит, они там будут вместе. Но это будет зависеть от решения глав государств", - сказал Песков.

Он отметил, что учения не вызывают у других стран никаких опасений, так как о них предупреждают заранее.

"Учения и учебные запуски баллистических ракет - это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений", - ответил Песков.

У пресс-секретаря президента спросили, не стоило ли перенести эти учения с учетом напряженной международной обстановки.

"Дело в том, что сейчас идет целый ряд учений, и это те действия, которые абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран. Поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности", - пояснил Песков.

Ранее в пятницу стало известно, что 19 февраля пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством Путина. К маневрам будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.