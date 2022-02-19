Представители армий Литвы и Латвии понаблюдают за учениями в Белоруссии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссию для наблюдения за белорусско-российским учением "Союзная решимость - 2022" приехали представители ВС Латвии и Литвы, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в субботу.

"В соответствии с приглашением, направленным Министерством обороны, в Республику Беларусь прибыли представители вооруженных сил Латвийской Республики и Литовской Республики для наблюдения за белорусско-российским учением "Союзная решимость - 2022", - проинформировали в ведомстве.

Накануне для иностранных военных наблюдателей был проведен брифинг. Отмечается, что в субботу они посетят 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", "где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий в рамках учения".

"Республика Беларусь пригласила военных наблюдателей из указанных государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности", - заявили в Минобороны.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей Вооруженных сил Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).