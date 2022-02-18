В суде сообщили о возможном отъезде Олега Навального из РФ на Кипр

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Брат оппозиционера Алексея Навального - Олег предположительно выехал из России на Кипр в сентябре прошлого года, сведений о его возвращении у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не имеется, передает корреспондент "Интерфакса" из зала Люблинского суда, где рассматривается представление инспекции о замене Навальному условного лишения свободы на реальное.

"Навальным приобретался билет вылетом 4 сентября 2021 года маршрутом следования Москва Шереметьево - Республика Кипр, сведений о возвращении на территорию РФ нет", - огласил материалы ФСИН судья Люблинского суда в пятницу.

В ходе заседания представитель уголовно-исполнительной инспекции также обратил внимание суда, что Навальный объявлен в розыск, поскольку скрылся от инспекции.

Требование изменить условный срок на реальное наказание также поддержал в суде и прокурор.

"Доводы, изложенные ФСИН, обоснованы. Представленные материалы содержат сведения, что Навальный скрылся, поэтому поддерживаю представление в полном объеме", - сказал представитель надзорного ведомства в суде.

В свою очередь адвокат Навального Никос Параскевов заявил, что его подзащитный не признает законность приговора и считает необоснованным обращение ФСИН.

Относительно отъезда Олега Навального, адвокат допустил, что он мог покинуть страну, однако отметил, что точных сведений у него нет.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я допускаю, что он может находиться не в России, но точно мне об этом неизвестно", - сказал Параскевов "Интерфаксу".

В конце января стало известно, что информация об Олеге Навальном появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Параскевов тогда пояснил "Интерфаксу", что поводом для объявления Навального в розыск стало его отсутствие по месту проживания при проверке инспекцией.

Ранее в том же месяце уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Навальному условного срока по "санитарному делу".

Приговор Олегу Навальному по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Приговор был оставлен без изменений Мосгорсудом.

Согласно приговору, Навальный в период испытательного срока обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также Олег Навальный.

Дело получило известность как "санитарное дело".