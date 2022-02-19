СКР возбудил дело о покушении на главу управления милиции ДНР

Взорванный автомобиль начальника народной милиции самопровозглашенной ДНР Николай Тришин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) главы управления милиции Донецкой народной республики (ДНР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в субботу журналистам.

По данным следствия, 18 февраля, находясь на территории самопровозглашенной ДНР, "неустановленные лица с целью убийства начальника управления Народной милиции ДНР, разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство".

Машина была взорвана. Петренко отметила, что преступление "не было доведено до конца по независящим от них (злоумышленников) обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля".

"Эти лица действовали умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий", - сказала Петренко.

По ее словам, СКР "установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к особо тяжкому преступлению".

Накануне вечером сообщалось, что у здания правительства ДНР взорвался автомобиль. Позднее стало известно, что он принадлежал начальнику народной милиции самопровозглашенной республики Денису Синенкову. Он не пострадал.