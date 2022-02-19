В Донецке получили анонимные сообщения о минировании зданий

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Донецка в самопровозглашенной Донецкой народной республике получили анонимные сообщения о минировании ряда зданий, в том числе крупных жилых комплексов и гостиниц, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: пр. Титова, 15 (отель "Шахтар Плаза"), ул. Артема, 142а (отель "Доменик"), жилые комплексы: "Замковый", "Панорамный", "Европейский", "Евроград", - написал он в субботу в соцсетях.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.