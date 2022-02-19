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Пятьсот эвакуируемых из Донбасса направлены в Воронеж

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Первый поезд с жителями ДНР и ЛНР отправлен из Ростовской области в Воронежскую, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Область выступает уже как транзитный субъект. Направили 500 человек в пункты временного размещения Воронежа" - сказал Чуприян.

Он отметил, что в Ростовской области остается "достаточно большой объем свободных площадей". Сейчас задействованы десять пунктов временного размещения, в общей сложности почти триста пунктов готовятся принять беженцев.

Правительство Воронежской области сообщило, что регион готов принять первых беженцев с ДНР и ЛНР.

"Область полностью готова к приему первой части беженцев с ДНР и ЛНР. В регионе уже развернуты 42 пункта временного приема на 4502 места", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба мэрии Воронежа со ссылкой на главу города Вадима Кстенина сообщает, что уже были развернуты первые два муниципальных пункта временного пребывания для детей, женщин и пожилых людей, которые прибудут в Воронеж из ДНР и ЛНР.

"Они расположены в наших детских лагерях, имеющих отапливаемые корпуса. В случае необходимости "Голубой экран" сможет принять 140 человек, "Кировец" - 240. Обеспечим постельным бельем, горячим питанием. Поставил задачу предпринять все меры, которые необходимы из-за пандемии: установить рециркуляторы, санитайзеры, сделать запас средств индивидуальной защиты", - приводятся в сообщении слова Кстенина.

Он также отметил, что продолжается работа по подготовке других пунктов размещения.

Ранее сообщалось, что Первый поезд с жителями ДНР и ЛНР отправлен из Ростовской области в Воронежскую. Он перевозит 500 человек.

Как сообщалось, Воронежская область ввела режим повышенной готовности в ожидании прибытия беженцев из ДНР и ЛНР.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Воронеж

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