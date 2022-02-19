Первые сто беженцев из Донбасса в Ростовской области получили выплаты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Беженцы из ДНР и ЛНР, находящиеся на территории Ростовской области, начали получать выплаты, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Мы составляем списки, чтобы выплатить каждому прибывшему. Выплаты пошли, я уже знаю, что первая сотня пошла в течение этого часа", - сказал Чуприян.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в субботу о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. В регион прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, пятьсот беженцев направлены из Ростовской области в Воронежскую.