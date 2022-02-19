Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнееФигурное катание14:00Микст. Произвольная программа, финал  Китай Россия РоссияПодробнееХоккей с шайбой16:10Мужчины. Матч за 3-е место Словакия - Швеция 4:0Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 421 718 022+2 023 099

Первые сто беженцев из Донбасса в Ростовской области получили выплаты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Беженцы из ДНР и ЛНР, находящиеся на территории Ростовской области, начали получать выплаты, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Мы составляем списки, чтобы выплатить каждому прибывшему. Выплаты пошли, я уже знаю, что первая сотня пошла в течение этого часа", - сказал Чуприян.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в субботу о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. В регион прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, пятьсот беженцев направлены из Ростовской области в Воронежскую.

ДНР ЛНР Ростовская область

Новости по теме

Новости

Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Пятьсот эвакуируемых из Донбасса направлены в Воронеж

Что произошло за день: суббота, 19 февраля

Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове

В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В Волгоградской и Воронежской областях ввели режим повышенной готовности

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение

Губернатор Ростовской области заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Губернатор Ростовской области заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Второй разорвавшийся снаряд обнаружили у границы в Ростовской области

СКР возбудил дело о покушении на главу управления милиции ДНР

СКР возбудил дело о покушении на главу управления милиции ДНР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });