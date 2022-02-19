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В Волгоградской и Воронежской областях ввели режим повышенной готовности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградская и Воронежская области с 19 февраля вводят режим повышенной готовности из-за эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

О введении режима в Волгоградской области сообщил на оперативном совещании в субботу губернатор Андрей Бочаров, он поставил задачи по приему беженцев из Донбасса.

"Для организации работы по приему беженцев действует оперативный штаб при администрации Волгоградской области. Идет работа по подготовке пунктов временного размещения", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Ранее депутат Государственной думы от Волгоградской области Виталий Лихачев заявил "Интерфаксу", что Волгоградская область обладает ресурсом для размещения беженцев из Донбасса.

В Воронежской области режим повышенной готовности введен указом губернатора Александра Гусева, документ опубликован на странице официального опубликования нормативных правовых актов.

В субботу режим ЧС в связи с прибытием тысяч беженцев ввели в Ростовской области. О готовности разместить у себя эвакуируемых сообщили еще 26 регионов.

Волгоградская область ДНР ЛНР

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