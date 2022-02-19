Из ЛНР в Россию эвакуированы более 16,7 тыс. жителей

Эвакуация воспитанников Луганского республиканского дома ребенка Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С территории самопровозглашенной Луганской народной республики за пятницу и субботу в Россию к 17:00 эвакуировали 16 747 жителей, сообщает республиканский штаб территориальной обороны.

Согласно сообщению, в субботу с территории ЛНР эвакуированы 2 266 человек автомобильным транспортом, еще 908 человек покинули республику на железнодорожном транспорте.

"На территории ЛНР работает 61 пункт эвакуации. Задействовано 219 автобусов и 1 ж/д состав", - добавили в штабе.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.