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Танкисты и артиллеристы ЮВО провели учения в Ставропольском крае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Танкисты и артиллеристы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа приняли участие в двустороннем учении на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Артиллеристы нанесли огневое поражение, используя 152-мм гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", а также танки Т-72Б3. Танковые экипажи уничтожили цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок на расстоянии до 4 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в режиме реального времени координаты обнаруженных целей передавались на пункт управления артиллерией с комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", а также с беспилотников квадрокоптерного типа.

Кроме того, во взаимодействии с артиллеристами и танкистами задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты БЛА.

В учении приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих разнородовых подразделений мотострелкового соединения, было задействовано свыше 300 единиц вооружения и боевой техники ЮВО.

Южный военный округ Ставропольский край

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