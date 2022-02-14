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Военные ЮВО провели тактические учения с транспортно-штурмовыми и ударными вертолетами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ задействованы в двусторонних ротных тактических учениях на юге России, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходят с усиленными ротами из состава батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса Южного военного округа.

"В ходе учений применяется тактика "вертикального охвата", предполагающая переброску на вертолетах мотострелковых подразделений, чтобы сковать и лишить условного противника маневра для обеспечения последующих действий главной ударной группировки войск. Боевое сопровождение при этом обеспечивают ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения повышенное внимание уделяется отработке действий военнослужащих при перемещении на поле боя, маскировке и инженерному оборудованию позиций, преодолению минно-взрывных заграждений.

На этапе активной фазы учений военнослужащие выполнят боевые стрельбы из вооружения танков, минометов и стрелкового оружия. Для этих целей на местности оборудовали свыше 100 различных мишеней, имитирующих технику и пехоту условного противника.

Учения проходят в Волгоградской области, Ставрополье, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, а также на военных базах в Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, в учениях задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Штурм-С", "Хризантема-С", различные артиллерийские установки и стрелковое оружие, а также боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, оснащённые противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и "Вихрь".

В каждом тактическом учении принимают участие около 400 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 80 единиц военной и специальной техники.

Южный военный округ

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