Военные на учениях на юге России отработали действия спецназа в тылу условного противника

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Южный военный округ (ЮВО) провел в Ростовской области тактико-специальное учение со спецназом, отрабатывались действия в тылу условного противника.

В учениях на полигоне "Кадамовский" были задействованы вертолеты и бронемашины, сообщили в пресс-службе ЮВО в четверг.

"Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации ЮВО ночью обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до пяти тысяч метров. Дальнейшее передвижение в тыл "противника" осуществлялось на бронемашинах "Тайфун" и "Тигр". Благодаря информации от разведывательных подразделений рейдовые группы смогли избежать столкновения с дозорными группами и скрытно пройти через минно-взрывное заграждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, пробравшись в тыл условного противника, военнослужащие выполнили боевые стрельбы. По словам военных, на учениях были поражены более 70 мишеней, которые имитировали живую силу и боевые машины условного противника на дальностях от 1,2 до 1,8 тысячи м.