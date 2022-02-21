В Минцифры пояснили условия выдачи COVID-сертификата по антителам

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - COVID-сертификаты о перенесенном заболевании по уровню антител можно получить только один раз и в случае, если ранее документов о болезни или вакцинации не выдавалось, сообщили в Минцифры.

"Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии)", - говорится в сообщении ведомства.

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), и действует документ шесть месяцев.

В понедельник Минцифры России запустило новый сервис на Госуслугах, и теперь можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19.

"Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на русском, так и на английском языке. Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", - сказал замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова приведены в сообщении.

На Госуслугах также начала работать функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. "Сведения о наличии противопоказаний также передаются из соответствующего реестра Минздрава, а сертификат, в зависимости от типа медотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно", - уточнили в Минцифры.

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно получить в МФЦ, после 14 - на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

Ранее Минздрав РФ внес в форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании возможность его получения при наличии положительного результата теста на антитела к COVID-19. Принимаются результаты, в том числе экспресс-тестов на антитела. Срок действия сертификатов о наличии антител к коронавирусу составит шесть месяцев со дня получения результатов теста. При наличии положительных результатов ПЦР-теста, который подтверждают результаты теста на антитела, может быть оформлен сертификат сроком на 1 год с момента получения результатов ПЦР.