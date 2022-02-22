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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
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Попова отметила четкую тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В России наблюдается четкая тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19, заявила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отличие эпидситуации прошедшего периода: мы отмечаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости. И это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, за прошедшую неделю снижение случаев заболеваемости наблюдается в 51 регионе РФ. При этом в Москве снижение составило 45,5%, в Подмосковье - 51% и в Санкт-Петербурге - 21%.

Вместе с тем рост отмечен в 34 субъектах, хотя сегодня он не такой динамичный, как неделю или две недели назад. "Но вместе с тем в целом ряде регионов РФ ситуация усугубляется", - отметила Попова.

Тем не менее в 97% случаях болезнь протекает в форме ОРВИ или бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 135 172 случая, что на 17,1 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 17 294 человека, скончались от COVID-19 796 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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