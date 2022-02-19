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Попова заявила о готовности вакцинировать от COVID-19 беженцев из ДНР и ЛНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запасов вакцины от COVID-19 в Ростовской области и на федеральных базах достаточный для проведения вакцинации беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы готовы вакцинировать, с министром еще раз это обсудим, запас вакцины достаточный и в Ростовской области, и на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно, если у них появится такое желание", - сказала Попова на совещании в Ростове-на-Дону.

По ее оценкам, эпидемиологическая ситуация на территории самопровозглашенных республик "не самая благоприятная".

"И ситуация тяжелее по ковиду как минимум с учетом того, что показатели по тестированию не сопоставимы. Это первые риски, которые мы, безусловно, видим", - сказала Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что для организации питания эвакуированных потребуются "большие средства", поэтому потребуется федеральная помощь.

"Безусловно, надо учесть стоимость питания в сутки. Нужно, чтобы оно было примерно одинаковое по всей области. Здесь не может быть, кто что дал. Здесь должно быть все рассчитано", - сказала Попова.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области уже получили 5 млрд рублей на единовременные выплаты беженцам из Донбасса.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили 18 февраля эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Ростовская область Донбасс ДНР ЛНР Роспотребнадзор Анна Попова

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