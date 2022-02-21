ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Снаряд, запущенный с территории Украины, 20 февраля утром полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ России.

Это случилось в 9:50, уточнили в ЦОС. Речь идет о снаряде неустановленного образца. Полностью разрушен объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

Никто не пострадал, на месте работают саперы, отметили в спецслужбе.