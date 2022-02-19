В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

Место разрыва снаряда в Ростовской области Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Два снаряда разорвались в Ростовской области в приграничной территории, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовского района. Другой снаряд разрушил хозпостройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в субботу утром жители станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области услышали взрыв, о котором сообщили в правоохранительные органы. В одном километре от госграницы был обнаружен разорвавшийся снаряд. Позднее был обнаружен еще один снаряд.

В субботу Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Мюнхене заявил, что украинская сторона не наносила удары по территории Ростовской области. "Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - дальше эскалировать ситуацию", - сказал он.