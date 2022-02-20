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СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области
Следственная группа на месте попадания украинского снаряда
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил новое дело по факту реактивного обстрела приграничной территории Тарасовского района Ростовской области украинскими военными, сообщает в воскресенье вечером сайт ведомства.

"По данным следствия, 19 февраля, примерно в 5:00, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жертв среди мирного населения нет.

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В СКР отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

Накануне в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство по новым эпизодам обстрела украинскими военными двух нежилых домов в Ростовской области.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили о возбуждении дела по аналогичным статьям УК РФ после обстрела украинскими военными приграничной территории в Ростовской области.

СКР

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