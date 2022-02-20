СКР возбудил новое дело по факту попадания снарядов на территорию Ростовской области

Следственная группа на месте попадания украинского снаряда Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил новое дело по факту реактивного обстрела приграничной территории Тарасовского района Ростовской области украинскими военными, сообщает в воскресенье вечером сайт ведомства.

"По данным следствия, 19 февраля, примерно в 5:00, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, в результате чего было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли территорий населенных пунктов, упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жертв среди мирного населения нет.

В СКР отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

Накануне в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство по новым эпизодам обстрела украинскими военными двух нежилых домов в Ростовской области.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили о возбуждении дела по аналогичным статьям УК РФ после обстрела украинскими военными приграничной территории в Ростовской области.