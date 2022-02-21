Беженцы из Донбасса отправлены поездами из Ростовской области в 7 субъектов РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Поезда с беженцами из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик направлены из Ростовской области в семь субъектов Российской Федерации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Поезда направляются в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области", отмечается в сообщении.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прибыли руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. В пунктах временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Сейчас рассматриваются варианты по расширению числа российских регионов, которые будут принимать беженцев.