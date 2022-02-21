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В Ленобласти ждут решения Минска о строительстве портовых терминалов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ленобласти ждут решения руководства Белоруссии о строительстве терминалов по перевалке белорусских грузов на территории порта в Приморске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В связи с этим там назвали преждевременными любые вопросы о том, где будут расположены эти терминалы, когда их построят и запустят и какова будет их мощность.

"Надо ждать реакции от белорусской стороны", - добавил сотрудник пресс-службы.

18 февраля после переговоров с российским президентом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин распорядился немедленно начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских грузов, в том числе удобрений. По его словам, так Путин отреагировал на его просьбу о том, что Белорусии нужен порт под Петербургом.

"Но если мы уйдем из Украины и Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы уже туда не вернемся", - предупредил Лукашенко.

Власти Ленобласти на прошлой неделе сообщили, что предложили белорусской стороне площадку в Приморске для строительства терменалов.

На фоне санкций США в отношении "Беларуськалия" правительство Литвы обязало "Литовские железные дороги" с 1 февраля расторгнуть договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений в порт Клайпеды. Украина с 16 февраля также ввела временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений, предназначенных для Словаки, Венгрии, Австрии, Польши, Чехии, Румынии, стран СНГ и Балтии.

Приморск - крупнейший порт северо-запада России по перевалке нефти и нефтепродуктов. На его территории работают ООО "Спецморнефтепорт Приморск", ООО "Приморский торговый порт", а также ООО "Балттранссервис".

Петербург Ленинградская область Приморск Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Беларуськалий

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