Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию

Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минск в ответ на ожидаемый запрет транзита белорусских калийных удобрений по территории Литвы может ограничить транзита через территорию страны при торговле между Литвой и Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около 3 млн тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы. Здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту", - заявил белорусский лидер.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в качестве возможного ответа на прекращение Литвой транзита белорусских калийных удобрений назвал запрет на продажу белорусских товаров.

"Белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд (в год - ИФ), но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки, это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее", - пояснил Головченко.Он также заявил, что белорусская сторона подготовилась к прекращению перевалки экспортируемых калийных удобрений через Клайпедский порт.