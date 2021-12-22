Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минск в ответ на ожидаемый запрет транзита белорусских калийных удобрений по территории Литвы может ограничить транзита через территорию страны при торговле между Литвой и Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
"Взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около 3 млн тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы. Здесь имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту", - заявил белорусский лидер.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в качестве возможного ответа на прекращение Литвой транзита белорусских калийных удобрений назвал запрет на продажу белорусских товаров.
"Белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд (в год - ИФ), но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки, это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее", - пояснил Головченко.Он также заявил, что белорусская сторона подготовилась к прекращению перевалки экспортируемых калийных удобрений через Клайпедский порт.
Санкции США
США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт - Клайпеду. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС ввел секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания", трейдер "Беларуськалия".
Компания "Литовские железные дороги" заявила, что не может прекратить транзит с 8 декабря, поскольку "Беларуськалий" уже заплатил аванс за будущие поставки удобрений. Более того, разрыв соглашения с белорусским предприятием в одностороннем порядке грозит ж/д перевозчику штрафами на сотни миллионов евро и банкротством.
Продолжение транзита белорусских удобрений после 8 декабря вызвало скандал в Литве, в результате которого мог уйти в отставку весь кабинет министров. Министры транспорта и иностранных дел Литвы Марюс Скуодис и Габриэлюс Ландсбергис взяли на себя ответственность за продолжающийся транзит белорусских удобрений и написали заявления об отставке. Однако накануне премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что правительство Литвы продолжит работу в прежнем составе, министры иностранных дел и транспорта должны остаться на своих должностях.
Глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка уйдет с должности после переходного периода, в течение которого он должен будет найти решение, как взять под контроль ситуацию, связанную с транзитом удобрений "Беларуськалия" через Литву, сообщил ранее председатель правления предприятия Кястутис Шлюжас.
Литовская правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий во вторник заявила, что договор госкомпании "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) с "Беларуськалием" представляет угрозу для безопасности Литвы.