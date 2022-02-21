Тульская область примет 1,5 тыс. беженцев из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Большая группа беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик во вторник приедет в Тульскую область, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

"22 февраля на территорию Тульской области приедут полторы тысячи человек. Необходимо обеспечить оказание медпомощи, перечень вакансий для граждан, а для детей в кратчайшие сроки обеспечить возможность организовать образовательный процесс", - сказал Дюмин на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"90% прибывающих - дети и женщины", - подчеркнул Дюмин.

Планируется, что первая группа беженцев прибудет 22 февраля в Тулу двумя железнодорожными поездами с 15 до 19 часов.

Создан оперативный штаб на базе МЧС, где будут решать вопросы финансирования, размещения и оказания всесторонней помощи прибывающим. Беженцам окажут психологическую, гуманитарную и медицинскую помощь.

Как сообщил заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков, на Московском вокзале в Туле, куда прибудут беженцы, будет размещена передвижная клиника.

"Встречать беженцев будут 25 медработников со всем необходимым оборудованием. Они будут выявлять людей, у которых есть проблемы со здоровьем, чтобы оперативно предоставить необходимые лекарства", - сказал Марков.

Министр также сообщил, что в течение недели планируют осмотреть всех детей.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Марины Безборобовой, на пунктах размещения будут соблюдаться все необходимые санитарные меры, особое внимание будет уделено пищеблокам.

Также санитарные врачи будут контролировать безопасность размещения людей на временных пунктах, чтобы не допустить распространение коронавируса или ОРВИ.

Ранее власти Тульской области заявляли, что готовы принять до 500 детей из ДНР и ЛНР. Беженцев смогут разместить в учреждениях образования и социальной сферы, а также на территории баз отдыха и объектах туристической инфраструктуры региона.

Кроме того, прорабатывается перечень вакансий для прибывающих.