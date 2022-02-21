Пермский край готовится принять первых 500 беженцев из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Пермского края на первом этапе смогут разместить в пунктах временного размещения несколько сотен эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил зампред правительства региона Александр Борисов.

"В Пермский край планируют прибыть в ближайшее время 500 человек (...) Я думаю, что 500 человек - это только первая, так скажем, волна прибывающих", - сказал Борисов в ходе заседания совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов края в понедельник.

Эвакуированных будут размещать сначала в Перми и Пермском муниципальном районе, а в дальнейшем, если будет необходимость, - в Березниках и в Бардымском муниципальном округе. Пункты временного размещения созданы на базе детских лагерей и санаториев.

Кроме того, в регионе создан оперативный штаб по ситуации с приемом эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил ключевым министерствам края также организовать оказание медицинской помощи эвакуированным, разместить пункты регистрации на железнодорожном вокзале, а также обеспечить содействие в обучении и трудоустройстве.

О готовности принять беженцев власти Пермского края заявили в минувшую субботу.

В 2014 и 2015 годах регион принял несколько сотен беженцев, некоторые из них впоследствии остались жить в регионе и стали работать на местных предприятиях.

Ранее регионы Поволжья заявили о готовности оказать помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Власти сообщали, что могут разместить у себя от 500 до 2 тыс. человек, а также сформируют перечень вакансий для них. Также в некоторых городах организован сбор помощи беженцам.

Режим ЧС в связи с размещением беженцев из ЛНР и ДНР объявлен в Ростовской, Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской областях. В Рязанской области действует режим повышенной готовности.