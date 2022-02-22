Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указ опубликован на сайте Белого дома.

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР), являющихся регионами Украины, противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в указе.

Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.

Кроме того, данный указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в самопровозглашенных республиках.

Все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будут заблокированы.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.