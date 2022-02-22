Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показали в записи

В Кремле решили, что наблюдать за ним было важно россиянам и жителям другим стран

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета безопасности России 21 февраля, на котором обсуждалась перспектива признания самопровозглашенных республик Донбасса, было экстраординарным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что по телевидению его показали в записи.

"Это было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. И тема признания этих двух республик тоже, конечно, носит экстраординарный характер", - сказал он на брифинге на следующий день.

Именно поэтому заседание решили сделать открытым.

"Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень важным вопросам", - подчеркнул Песков.

По его словам, было важно показать это в первую очередь гражданам России, но и, конечно же, это было очень важно для понимания за рубежом.

Само заседание прошло днем, его показали не в прямом эфире, "потому что все-таки это заседание Совета безопасности и "определенные нюансы не вошли в эфир". Песков напомнил, что обычно на таких мероприятиях транслируют только вступительное слово председателя Совбеза, а никакие другие выступления никогда ранее не показывались.

Песков также подтвердил, что не все выступления участников заседания вошли в запись.

"Многие моменты не были включены", - подчеркнул Песков.

Окончательный материал, который был показан в эфире, монтировался с участием представителей администрации президента.

На вопросы о последовавшем видеообращении президента Владимира Путина об Украине и Западе Песков ответил, что "костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент, собственно он является непосредственным автором". Какой-то специальной публикации текста обращения президента России в связи с признанием ЛНР и ДНР не планируется, хотя оно уже размещено, в том числе на сайте администрации президента.

Пескова спросили также, был ли прямой эфир трансляции заседания Совета безопасности в понедельник.

Все участники Совбеза, чьи выступления вошли в итоговую запись, поддержали признание независимости Донбасской и Луганской народных республик, хотя некоторые чиновники допускали, что Киеву и Западу можно дать еще шанс.

Путин в конце заседания пообещал принять решение в тот же день. Позднее он выступил с телеобращением к россиянам, а после этого подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.