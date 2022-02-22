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Путин пообещал бесперебойные поставки российского газа на мировые рынки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении России продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки.

"Весьма востребованным на данном этапе становится расширение использования природного газа, как одного из наиболее экологически чистых видов топлива. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - заявил Путин в приветствии к участникам и гостям VI Газового саммита Форума стран - экспортеров газа.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В приветствии отмечается важность обеспечения всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии.

"Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", - говорится в документе.

Владимир Путин

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