FT увидела угрозу работе нефтяным гигантам и трейдерам в России из-за санкций

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Если Запад введет "беспрецедентные экономические санкции против России, то под угрозой окажется работа в стране крупнейших нефтяных компаний и сырьевых трейдеров, пишет Financial Times.

В США уже обозначили санкционные меры, которые больше нацелены на российский финансовый сектор и отдельных лиц в ближнем кругу президента Владимира Путина, чем на поставки нефти и газа из РФ в Европу, поскольку сокращение предложения неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы.

Тем не менее угрозы западных стран ввести финансовые и экономические ограничения "на обширный спектр секторальных и индивидуальных целей" могут также ударить по таким нефтяным гигантам, как BP, Shell и ExxonMobil, а также крупным сырьевым трейдерам, активно работающим в России, среди которых Glencore, Vitol и Trafigura, отмечает FT.

"Широкомасштабные санкции могут оказаться проблематичными для энергетического сектора, даже если они напрямую не затрагивают экспорт (энергоресурсов - ИФ)", - заявила изданию глава отдела консультаций по политическим рискам в GPW Ливия Паджи. Новые ограничения, как минимум, вынудят западные компании "отказаться от инструментов работы в стране на время, пока не будут определены риски", добавила эксперт.

Инструментов у этих компаний достаточно. К примеру, британской BP принадлежит почти пятая часть крупнейшей в России нефтяной компании "Роснефть". Shell контролирует 27,5% в крупном газовом проекте "Газпрома" Сахалин-2 на Дальнем Востоке. Exxon работает на российском рынке уже 25 лет и добывает нефть и газ в восточной части страны в партнерстве с двумя дочерними предприятиями "Роснефти" с 2005 года.

Сырьевые трейдеры Trafigura и Vitol не только продают российскую нефть в больших объёмах, но им также принадлежит доля в арктическом нефтяном проекте "Роснефти". Glencore, еще один представитель сектора, владеет 10,55% в EN+ и небольшой долей в "Роснефти".

Предложенные санкционные меры Запада разработаны таким образом, что "Роснефть" сможет продолжать экспортировать нефть и газ. Однако они, как предполагается, сведут на нет потенциальный рост компании. Этого Запад будет добиваться через блокировку доступа к финансированию со сроком погашения более 90 дней, а также к технологиям и специалистам, необходимым для осуществления тех или иных проектов, пишет FT.

"Какие-либо значительные санкции в отношении "Газпрома" и "Роснефти", которые повлияют на текущие поставки, маловероятны", - отметил бывший эксперт по санкциям в управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Брайан Отул. Вместо этого они могут затронуть инфраструктуру, трубопроводы, например, или downstream бизнес.

"Это может оказаться более благоразумно и возможно не окажет влияния на добычу, но это также станет чем-то вроде сообщения о том, что энергетический сектор не является неприкасаемым", - добавил Отул.

Администрация американского президента Джо Байдена продолжает утверждать, что санкции не нацелены на российский экспорт. И тем не менее некоторые меры могут "затруднить" деятельность международных нефтяных компаний, считает глава отдела стратегий на сырьевых рынках RBC Capital Markets Хелима Крофт. "Эти меры, очевидно, не в топе списка, но могут быть применены в ходе второго или третьего раунда карательных действий", - сообщила эксперт.

При этом, по мнению Крофт, наиболее крупным риском для сырьевых рынков станут не сами санкции, а ответные действия Москвы. "Существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Россия превратит сырьевые товары в оружие в ответ на возможно самые обременительные санкции на сегодняшний день", - добавила Крофт. Принимая во внимание и без того сложную ситуацию на рынке, при которой цена газа достигла рекорда, а нефть - выше $90 за баррель впервые за семь лет, любой шаг со стороны РФ в направлении уменьшения поставок приведет к еще большему росту цен.

Между тем министр финансов Германии Кристин Линдер на прошлой неделе заявила, что Кремль может ответить на санкции сокращением или даже прекращением поставок газа в Европу, на которые приходится около 40% от всего газового экспорта в регион.