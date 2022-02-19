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Глава Еврокомиссии заявила, что у ЕС будет энергия даже при остановке поставок из РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что безопасность энергообеспечения ЕС этой зимой будет сохранена даже в случае полного прекращения поставок газа из России.

"Даже если будет полная остановка энергопоставок из России - мы уверены, этой зимой мы обеспечим энергоснабжение", - сказала она в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, ЕС в любом случае должен провести диверсификацию источников энергии - и "работает над этим".

"Средне- и долгосрочно мы делаем ставку на обновляемые источники энергии - энергию ветра, воды. Мы, как ЕС, будем и дальше становиться более независимыми", - заявила глава Еврокомиссии.

Помимо этого, она упрекнула российских поставщиков газа в недостаточной помощи Евросоюзу в ситуации постоянного роста цен.

"Сильный Евросоюз не может полагаться на поставщика энергии, который угрожает началом войны на границах нашего континента. Поэтому российские компании так мало помогают - в то время, как цены растут", - сказала фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

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