Академик выступил против ограничения на прием в РАН иностранных ученых

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ограничивать прием иностранцев в члены Российской академии наук неправильно, необходимо привлекать в Россию как можно больше крупных зарубежных ученых, заявил заместитель председателя Совета РАН по космосу, член бюро физических наук Академии Лев Зеленый.

"Мне кажется, решение о таком лимитировании в выборе иностранных членов академии наук, которое мы получили разнарядку из президиума по отделению, мне кажется, оно не совсем правильное и актуальное. Этот ресурс не требует финансов, и чем больше видных, крупных зарубежных ученых согласятся стать членами академии наук, а таких много, больше, чем мест, которые выделены отделениям", - сказал он на заседании президиума РАН.

По словам академика, привлечение иностранцев в РАН не требует значительных затрат, но при этом может принести России как научные, так и политические дивиденды.