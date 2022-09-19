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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии

Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Действующий президент РАН, академик Александр Сергеев в понедельник заявил о снятии своей кандидатуру с выборов нового руководителя академии.

"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента Российской академии наук, это вынужденное решение", - сказал Сергеев на общем собрании членов РАН.

Он добавил, что выборы президента РАН проходят в "беспрецедентных условиях", многие члены академии "подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции".

Сергеев поблагодарил поддерживающих его членов академии, не стал призывать их голосовать за определенного кандидата, предложив принять решение "в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями".

Сергеев занимал пост президента академии с 27 сентября 2017 года.

После объявленного Сергеевым решения снять кандидатуру на должность президента РАН претендуют академик Геннадий Красников, которого выдвинули девять отделений академии, и академик Дмитрий Маркович от Сибирского отделения РАН.

Президент академии избирается на 5 лет открытым голосованием. Результаты голосования станут известны 20 сентября.

РАН Александр Сергеев
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